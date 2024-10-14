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Tarih Yazan Çocuklar Projesi

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Bursa'da öğrenciler, tarihi kahramanları kostüm giyerek canlandırdı.

14.10.2024 19:55
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Öğrenciler kostüm giyerek tarihi kahramanları canlandırdı

BURSA - Bursa'da tarihe adını kazımış kahramanları çocuklara tanıtmak için hayata geçirilen 'Tarih Yazan Çocuklar Projesi' çerçevesinde öğrenciler, kostüm giyerek kahramanları canlandırdı.

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından hayata geçirilen 'Tarih Yazan Çocuklar Projesi'nin ilk durağı Tophane İlkokulu oldu. Osman Gazi, Orhan Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk ve tarihine damga vuran kahramanlar öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Etkinlikte konuşan proje Koordinatörü Ahmet Ali Deveci, aralık ayına kadar Bursa'daki bütün ilkokullarda uygulanmasını hedeflediklerini söyledi. Deveci, "Bu projeyle çocuklarımıza Osman Gazi, Orhan Gazi, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Emir Sultan, Hacivat ve Karagöz, Müzeyyen Senar ile Sabiha Gökçen gibi topluma örnek olmuş örnek şahsiyetleri canlandıracak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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