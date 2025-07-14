Tarihe tanık fotoğraflar sergide

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle düzenlenen fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Erzurum ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşananlar fotoğraf sergisine taşındı.

Büyükşehir Belediyesi, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı Çifte Minareli Medrese'de yapıldı.

Serginin açılışına şehit ve gazi yakınları, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, DAGC Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

15 Temmuz'un ardından Erzurum'da yayınlanan gazete manşetleri, gece yaşananları yansıtan fotoğraf kareleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve o gece şehit olan Erzurumlu polis ve sivil vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı sergisi yarın da gezilebilecek. - ERZURUM