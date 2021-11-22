Üye Girişi
Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika

Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi

22.11.2021 10:05

Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi Beykoz'da sanayiden tarıma, kültürel mirastan, turizm ve edebiyata birçok yönden masaya yatırıldığı ve alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğiyle geleceğe ışık tuttuğu "Beykoz 2021 Sempozyumu" sona erdi.

Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi

İSTANBUL - Beykoz'da sanayiden tarıma, kültürel mirastan, turizm ve edebiyata birçok yönden masaya yatırıldığı ve alanında uzman 76 akademisyenin bilimsel tebliğiyle geleceğe ışık tuttuğu "Beykoz 2021 Sempozyumu" sona erdi.

Beykoz Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen sempozyumda, yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, ilçenin kalkınmasına dair imkanların tespiti hedeflenerek sakinlerine odaklanarak Beykoz'un vizyonuna katkı sunması amaçlandı. İlki 2019 yılında hayata geçen sempozyum serisinin 3. ve son halkası olan buluşma toplam 17 oturum, 76 konuşmacı ve 72 tebliğiyle bu yıl da arşiv belgeleriyle ilçe tarihini tekrar gün yüzüne çıkardı.

Akademisyenler ilçeye dair önerilerini dile getirdi

Toplam 3 gün süren salgın koşulları nedeniyle fiziksel ortam yerine çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyumda akademi, kültür, eğitim ve sivil toplum kuruluşları tarafından ilgiyle takip edildi. Gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler hazırladıkları tebliğlerle ilçeye bilimsel ve kapsamlı bir perspektif ile bakarken, ilçenin kültürel ve tarihi birikimi ile mevcut potansiyelinden yola çıkarak geleceğe dair önerileri de dile getirdi.

İlçeye farklı bir bakış sağlayan sempozyumun 3. ve son gününde "Boğaziçi: Bir Yaşama Kültürü", "Kalkınma, Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik", "Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz I", "Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz II", "Beykoz'da Gençlerin Kent Deneyimleri", "Beykoz: Emek ve Üretim Tarihi", "Beykoz: Bir İmkan Olarak Kültür ve Endüstriler", "Beykoz'da İstihdam", başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Yapılan oturumların ardından Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın değerlendirme ve teşekkür konuşmaları gerçekleşti. Konuşmalarında Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Beykozlu vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Beykoz Belediyesi, İsmail Coşkun, Hisarcık, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! 11:09 Dört kulaklı kedi Midas adına sahte hesaplar açıldı! Sahipleri tedirgin! Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi 11:03 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:01 İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
11:03 Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
11:02 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı
10:50 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
10:49 Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!
10:43 Ormanın derinliklerinde gezen "Kara gözlü bebek" tüyler ürpertti!
10:42 JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı
10:40 TL, yüzde 26 değer kaybetti
10:36 Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı         
11:12
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki gelişmeler         
11:05
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur         
11:03
Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı         
10:56
Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi! Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!         
10:50
Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:40
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tarihi aydınlatan 'Beykoz 2021 Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement