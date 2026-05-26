Çermik\'te tarihi köprü yanında hayvan pazarı kuruldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 1179 yılında yapılan Artuklu eseri Haburman Köprüsü yanında Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kuruldu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram hazırlıkları Çermik ilçesinde de devam ediyor. Hayvan besicileri bir an önce kurbanlıklarını satmaya uğraşırken, vatandaşlar da uygun fiyata kurbanlık alma derdinde. Besiciler belediyenin hayvan pazarında satış yapmak yerine tarihi Haburman Köprüsü yanını tercih etti. Besiciler, hayvan pazarı ilçeye uzak diye alıcılara daha kolay ulaşmak için burayı tercih ediyor. Çermik Belediyesi yetkilileri vatandaşları şehir merkezinde ve tarihi mekanlarda satış yapmamaları, belirlenen hayvan pazarında satış yapmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR