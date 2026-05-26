Çermik'te tarihi köprü yanında hayvan pazarı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çermik'te tarihi köprü yanında hayvan pazarı kuruldu

Çermik\'te tarihi köprü yanında hayvan pazarı kuruldu
26.05.2026 10:24  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1179 yılında yapılan Artuklu eseri Haburman Köprüsü yanında Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kuruldu. Besiciler, belediyenin hayvan pazarı yerine tarihi mekanı tercih ederken, belediye vatandaşları uyardı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 1179 yılında yapılan Artuklu eseri Haburman Köprüsü yanında Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kuruldu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram hazırlıkları Çermik ilçesinde de devam ediyor. Hayvan besicileri bir an önce kurbanlıklarını satmaya uğraşırken, vatandaşlar da uygun fiyata kurbanlık alma derdinde. Besiciler belediyenin hayvan pazarında satış yapmak yerine tarihi Haburman Köprüsü yanını tercih etti. Besiciler, hayvan pazarı ilçeye uzak diye alıcılara daha kolay ulaşmak için burayı tercih ediyor. Çermik Belediyesi yetkilileri vatandaşları şehir merkezinde ve tarihi mekanlarda satış yapmamaları, belirlenen hayvan pazarında satış yapmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Diyarbakır, 3. Sayfa, Artuklu, Ekonomi, Kültür, Çermik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çermik'te tarihi köprü yanında hayvan pazarı kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:44:34. #7.13#
SON DAKİKA: Çermik'te tarihi köprü yanında hayvan pazarı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.