Tarihi Meclis'te İlk Perde: Hatay Devlet Tiyatrosu Açıldı

(HATAY) - Hatay'da deprem sonrası yeniden inşa edilen Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Açılış gecesinde ilk perde "Bu da Geçer ya Hu" oyunuyla açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi Meclis Binası Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından imzalanan protokol sonrası ilk perdesini dün akşam açtı ve kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Açılış programında konuşan DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yalnızca bir tiyatro sahnesinin açılışına değil, ayağa kalkan Hatay'ın yeniden nefes alışına tanıklık ettiklerini ifade etti. Tarihi bir yapıda sahne açmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Karadağlı, "Bugün burada ilk perdemizi açıyoruz ve Hatay'da kalıcı olmayı hedefliyoruz. Tek isteğimiz Hataylıların Devlet Tiyatrolarını yalnız bırakmamasıdır" dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'a verdiği önemi anımsattı. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Meclis Binası'nın yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Masatlı, "Burayı sanat ve kültürle yeniden canlandırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise Meclis Binası'nın açılışının Hatay'ın ayağa kalkmasının en büyük göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Deprem sonrası kentten ayrılanları Hatay'a dönmeye davet eden Öntürk, tarihi yapının korunarak binanın kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti. Öntürk, yeni bir sahne yapımı için de çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.

Açılış programı, imza töreni ve ilk gösterimin ardından, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Bu da Geçer ya Hu" adlı oyun, Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası'nda sahnelendi. Oyun, Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser oldu.