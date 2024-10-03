Tarihi Uzunçarşı\'nın Dönüşüm Projesi Bakanlığa Sunuldu

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Tarihi Uzunçarşı'da teknik incelemelerin ardından hazırlanan projelerin bakanlığa sunulduğunu paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın açıklamaları sonrası çarşıda heyecan arttı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar bu adımdan duydukları memnuniyeti belirterek, "Çarşımız daha değerli, gezilebilir bir yer haline dönecek. Bu dönüşüm şehre güzellik katacak" ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın en eski ticaret merkezlerinden biri olan Tarihi Uzunçarşı'nın 3. Etap dönüşüm çalışmaları ile ilgili yaşanan gelişmeler heyecan oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sık sık ziyaret ettiği Uzun Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek üzerinin kapatılması ve dönüşüm çalışmalarının tamamlanması taleplerini yerinde dinlemişti. Başkan Alemdar, tarihi adanın yeni bir kimliğe kavuşması için dönüşümün başlayacağını müjdelemiş ve sonra ki aşamada ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile bakanlık heyeti çarşıda geniş çaplı bir inceleme yapmıştı. Bakanlık, çarşıda 3'üncü etap dönüşümünün uygulanacağı bölgelerde teknik incelemelerini tamamlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi hazırladığı projeyi bakanlığa ulaştırdı. Proje çalışmalarında öncelik Tarihi Çarşı'nın özgünlüğünü ve cazibesi arttırmak, ticaret hacmini genişletmek olacak. Dönüşüm sadece Uzunçarşı'yı değil hemen yanındaki Ayakkabıcılar ve Bakırcılar Çarşısı'nı da kapsayacak.

Civardaki esnaf ve bölgeye alışverişe gelen vatandaşlar dönüşümü sabırsızlıkla bekliyor. Uzun yıllardır tarihi çarşıda alışveriş yaptığını söyleyen İsmet Demirdöven, "Uzun Çarşı'nın restorasyona tabi ki ihtiyacı var. Daha güzel bir görüntüyü hak ediyor. Müşterilerde daha rahat giriş çıkış yapabilir" derken, Akın Altınışık ise, "Burası nostalji bir yer aslında. Burada Başkan Yusuf Alemdar söz verdi. Söz verdiyse yapar. Burada dönüşüm olduğu zaman şehre daha büyük güzel şeyler katacaktır" ifadelerini kullandı.

"Daha değerli, gezilebilir bir yer olacak"

Yılların esnafı İsmail Peksöz ise, "3. etap çalışmaları da bir an önce başlarsa daha bütünsel bir görüntüyle çarşımız daha değerli, gezilebilir ve alışveriş yapılabilir hale gelecek diye düşünüyoruz" derken bir diğer çarşı esnafı Muzaffer Topaloğlu ise, "Başkanımız Yusuf Alemdar'ın daha önceki ziyaretinde biz talebimizi iletmiştik. O da sağ olsun çalışma yaptıklarını söylemişti. Teşekkür ediyoruz kendisine" diye konuştu. - SAKARYA