Tarım Cebimde Uygulaması ile Kurbanlık Hayvanların Detaylarına Ulaşın

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Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması "Tarım Cebimde" üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor. Vatandaşlar, öncelikle mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" mobil uygulamasını cep telefonuna indiriyor. Ardından herkese açık "Hayvansal Üretim" ana menüsünden "Küpe Sorgulama" alt menüsü seçiliyor. Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula" butonuna tıklanıyor. Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, yaptığı yazılı açıklamada Bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirterek, "Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirmelerini istedi. - ANKARA