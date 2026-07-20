Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı

Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı
20.07.2026 14:57
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Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan araç kontrolden çıkarak yol dışına savruldu, 19 yaralı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına savruldu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 19 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ YOL DIŞINA SAVRULDU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kontrolden çıkarak yol dışına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 20 Temmuz 2026 günü saat 07.15 sıralarında D-825 Karayolu'nun Göksun-Kayseri istikametinde, Göynük mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yener yönetimindeki 46 K 5014 plakalı, tarım işçilerini taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

19 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada araçta bulunan 19 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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