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Tarım, orman ve insanı anlatan fotoğraflar Uşaklılarla buluştu - Son Dakika
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Tarım, orman ve insanı anlatan fotoğraflar Uşaklılarla buluştu

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren 120 fotoğrafın sergilendiği sergi, Uşak'ta ziyarete açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya bin 210 katılımcı 6 bin 635 eserle katıldı. Sergi, Uşak Valisi Turan Ergün ve protokol üyeleri tarafından gezildi.

Tarım, orman ve insanı anlatan fotoğraflar Uşaklılarla buluştu
15.01.2024 - 19:50,
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Tarım, orman ve insanı anlatan fotoğraflar Uşaklılarla buluştu

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Uşak'ta ziyarete açıldı

UŞAK - Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda 6 bin 635 fotoğraf arasından dereceye giren 120 fotoğrafın gösterildiği sergi, Uşak'ta ziyarete açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının özel bir banka desteğiyle düzenlediği Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirildi. "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ve bu yılın konusu olan "Sen Üret Yeter" teması olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Fotoğraf yarışmasına bu yıl toplam bin 210 katılımcı 6 bin 635 eserle katıldı. Seçici kurul 8 eseri ödüle layık bulurken 120 eser de sergileme ve albüm çalışması için seçildi. Seçici kurul tarafından ödül alması uygun görülen eserler ile sergileme ve albüm çalışması için belirlenen eserler, Uşak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 15-18 Ocak 2024 tarihlerinde bir AVM'de sergilenmek üzere bugün yapılan kurdele kesim töreniyle açıldı. Açılış törenin ardından Uşak Valisi Turan Ergün ve protokol üyeleri sergiyi gezerek, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir'den bilgi aldı.

Törene Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Kayhan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA
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