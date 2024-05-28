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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, Erzincan'daki yatırımları inceledi.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile toplu sera bölgesi, jeotermal sera alanları başta olmak üzere Ergan Dağı'ndaki yatırımları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı'ya gezdirdiler.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, "İlimize verecekleri desteklerden ötürü TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı'ya teşekkürlerimizi sunarız." dedi. - ERZİNCAN