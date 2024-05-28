Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, Erzincan'daki yatırımları inceledi - Son Dakika
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, Erzincan'daki yatırımları inceledi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, Erzincan\'daki yatırımları inceledi

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı'ya toplu sera bölgesi, jeotermal sera alanları ve Ergan Dağı'ndaki yatırımları gezdirdi. Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Canpolat, TKDK Başkanı Antalyalı'ya ilimize sağladıkları destekler için teşekkür etti.

28.05.2024 08:11
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, Erzincan'daki yatırımları inceledi.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile toplu sera bölgesi, jeotermal sera alanları başta olmak üzere Ergan Dağı'ndaki yatırımları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı'ya gezdirdiler.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, "İlimize verecekleri desteklerden ötürü TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı'ya teşekkürlerimizi sunarız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Mehmet Emre, Erzincan, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, Erzincan'daki yatırımları inceledi - Son Dakika

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