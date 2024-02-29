Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bakanlık olarak sadece üreticilere değil, aynı zamanda tüketicilere de doğrudan hitap ettiklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimize dokunduğumuz gibi aslında üreticilerimizin ürünleri ile de tüketicilerimize dokunuyoruz" dedi.
Dr. Bağcı çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Dr. Bağcı programı çerçevesinde ilk olarak memleketi olan Bolvadin ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyelerinin de katıldığı törende konuşan Dr. Bağcı, tesisin tarım sektörüne hayırlar getirmesini dileyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimize dokunduğumuz gibi aslında üreticilerimizin ürünleri ile de tüketicilerimize dokunuyoruz. İnşallah daha sağlıklı ve rahat bir hizmete ereceğini düşünüyorum. Bolvadin, Afyonkarahisar'da tarım ve ormancılık alanında önemli bir merkez. Bu bine ile hizmetlerin daha fazla artacağını ve üreticilerimiz ile tüketicilerimize daha rahat bir şekilde hizmet sunacağımızı düşünüyorum" dedi.
Konuşmaların ardından bina protokol üyeleri tarafından hizmete alınırken, Dr. Bağcı ise buranın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alkaloid Fabrikasını ziyaret etti. Buradaki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?