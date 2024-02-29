Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bakanlık olarak sadece üreticilere değil, aynı zamanda tüketicilere de doğrudan hitap ettiklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimize dokunduğumuz gibi aslında üreticilerimizin ürünleri ile de tüketicilerimize dokunuyoruz" dedi.

Dr. Bağcı çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Dr. Bağcı programı çerçevesinde ilk olarak memleketi olan Bolvadin ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyelerinin de katıldığı törende konuşan Dr. Bağcı, tesisin tarım sektörüne hayırlar getirmesini dileyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimize dokunduğumuz gibi aslında üreticilerimizin ürünleri ile de tüketicilerimize dokunuyoruz. İnşallah daha sağlıklı ve rahat bir hizmete ereceğini düşünüyorum. Bolvadin, Afyonkarahisar'da tarım ve ormancılık alanında önemli bir merkez. Bu bine ile hizmetlerin daha fazla artacağını ve üreticilerimiz ile tüketicilerimize daha rahat bir şekilde hizmet sunacağımızı düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bina protokol üyeleri tarafından hizmete alınırken, Dr. Bağcı ise buranın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alkaloid Fabrikasını ziyaret etti. Buradaki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - AFYONKARAHİSAR