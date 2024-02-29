Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti - Son Dakika
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Yerel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilere dokunduklarını ve aynı zamanda üreticilerin ürünleri ile tüketicilere de dokunduklarını ifade etti. Dr. Bağcı, Bolvadin ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirerek, tesisin tarım sektörüne hayırlar getirmesini diledi. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alkaloid Fabrikasını da ziyaret etti.

29.02.2024 15:04
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bakanlık olarak sadece üreticilere değil, aynı zamanda tüketicilere de doğrudan hitap ettiklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimize dokunduğumuz gibi aslında üreticilerimizin ürünleri ile de tüketicilerimize dokunuyoruz" dedi.

Dr. Bağcı çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Dr. Bağcı programı çerçevesinde ilk olarak memleketi olan Bolvadin ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyelerinin de katıldığı törende konuşan Dr. Bağcı, tesisin tarım sektörüne hayırlar getirmesini dileyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimize dokunduğumuz gibi aslında üreticilerimizin ürünleri ile de tüketicilerimize dokunuyoruz. İnşallah daha sağlıklı ve rahat bir hizmete ereceğini düşünüyorum. Bolvadin, Afyonkarahisar'da tarım ve ormancılık alanında önemli bir merkez. Bu bine ile hizmetlerin daha fazla artacağını ve üreticilerimiz ile tüketicilerimize daha rahat bir şekilde hizmet sunacağımızı düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bina protokol üyeleri tarafından hizmete alınırken, Dr. Bağcı ise buranın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alkaloid Fabrikasını ziyaret etti. Buradaki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, üreticilere ve tüketicilere doğrudan hitap ettiklerini belirtti - Son Dakika
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