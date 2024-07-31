Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Gümen, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Aksoy ise Gümen'i ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

31.07.2024 12:27
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Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Gümen'i ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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