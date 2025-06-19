Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ordu\'da Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir araya gelerek, tarım başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Gümen'e ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay da eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette tarım başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Güler, Ordu'nun tarım potansiyeli ve belediye olarak hayata geçirdikleri projeler hakkında Bakan Yardımcısı Gümen'e bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Ahmet Gümen Büyükşehir Belediyesi'nin fuaye alanında sergilenen projeleri gezdi. Başkan Güler, özellikle tarım alanında yapılan çalışmaları Bakan Yardımcı Gümen'e anlattı. - ORDU