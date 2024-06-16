Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Bayramlaştı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve ülkenin güçlü olmasının önemini belirtti.

16.06.2024 22:33
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Yumaklı, "Eğer güçlü ve kuvvetli olmazsanız, o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Kastamonu'ya geldi. Kastamonu'daki bayramlaşma programlarının ardından Bakan Yumaklı, Pınarbaşı ilçesine geçti. Pınarbaşı'nda ilk olarak Belediye Başkanlığı binasını ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından ilçe halkı ile düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Pınarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Bakan Yumaklı, Kastamonu'yu ziyaret eden insanların ayrıldıktan sonra tekrar kente gelmek için iple çekmesi gerektiğini söyleyerek, "Bizim Kastamonu'da çok geniş tarlalarımız yok. Diğer şehirlerden Kastamonu'yu ayıran yoğun bir ormana sahip. Bunun değeri ve bunun kıymeti ilerleyen zamanda daha da artacak. Onun dışında insanların hakikaten nefes almak için kaçmak istediği özelliklere sahip. Yani Kastamonu'nun denizi de var, ormanı da var, kültür varlıkları da var. Bu özelliklere ve bu değerlere sahip bir şehrin ve o şehrin çok farklı özelliklerine sahip ilçelerinin artık kabuğunu kırması lazım. Böyle gelmiş böyle gider olmaması lazım. Kastamonu'nun zaten kendisine ait bir ruhu var, ilçelerinin de bundan nasiplenmesi gerekiyor. Bu şehre, Kastamonu'ya ya da Pınarbaşı'na gelen herkes döndüğü zaman bir sonraki gelişini iple çekmesi gerekiyor. Elimizde çok önemli potansiyelimiz var ama bunu kullanmak için çok fazla geciktik. Bu yüzden her zamankisinden daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Hemen yanı başımızda farklı farklı ülkelerin farklı farklı problemleri bulunuyor. O ülkelerde söyleniyordu yahu bizlere bir şey olmaz diyorlardı. O işler öyle olmuyor. Eğer güçlü olmazsanız, eğer kuvvetli olmazsanız, o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz. Dolayısıyla benim yapacağım şeyden ne olur demeyin. Herkesin bulunduğu köyden, bulunduğu ilçeden, bulunduğu şehirden başlamak üzere elindeki her imkanı gelişmek için o duvara o tuğlayı koymanın önemini mutlaka hissetmesi gerekiyor" diye konuştu.

Türk milletinin ve Kastamonuluların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Yumaklı, "Hac vazifesini yerine getirmiş olanların Cenab-ı Allah'ta onların hac vazifelerini kabul eylesin, dualarını kabul eylesin, sağlıcakla geri gelsinler. Ayrıca herkesin babalar gününü de kutluyorum. Allah babalarımıza sağlık ve sıhhat versin, huzur versin, bir olalım hep beraber olalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Yumaklı, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Pınarbaşı Kaymakamı Onur Çelik ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ile birlikte ilçe halkının bayramını kutladı. Bayramlaşmanın ardından Pınarbaşı Belediye Başkanlığınca ilçe halkına etli pilav ikram edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Bayramlaştı - Son Dakika

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