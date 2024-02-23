Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri Tarım Fuarı\'nı ziyaret etti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19. Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı burada kendisine sorulan 'Pastırmada Kayseri mi, Kastamonu mu?' sorusuna; "Her ikisi de ayrı kategoride, yiyenlere afiyet olsun" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programlar çerçevesinde 19. Kayseri Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'ndaki fuarı ziyaret eden Bakan Yumaklı, beraberindekilerle birlikte stantları gezerek ürün ve malzemeler hakkında bilgi aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Yumaklı'ya Kayseri pastırması ikram ederken, basın mensupları ise Kastamonulu olan Bakan Yumaklı'ya 'Pastırmada Kayseri mi, Kastamonu mu?' sorusunu iletti. Bakan Yumaklı soruya, "Her ikisi de ayrı kategoride, yiyenlere afiyet olsun" şeklinde cevap verdi. Ziyaret esnasında Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Bakan Yumaklı'ya plaket takdim etti.

Bakan Yumaklı daha sonra fuar alanından ayrıldı. - KAYSERİ