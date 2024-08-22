Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın\'da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarını İnceledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Aydın'da üretici ve işletmelerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Aydın'ı ziyaret ederek, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yerinde incelenmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Dr. Egesel, Aydın'da organik hayvancılık, organik bitkisel üretim ve iyi tarım programları yürüten üretici ve işletmeleri ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Egesel, üreticilerle yüz yüze görüşerek, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dinledi. Ayrıca, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının bölgedeki yaygınlaşma durumu hakkında da bilgi aldı.

Aydın'daki üreticiler de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verdiği destekten memnun olduklarını dile getirerek, Dr. Egesel'in ziyaretinin kendileri için moral verici olduğunu dile getirdi.

Dr. Başak Egesel ziyaretin ardından Aydın'daki organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, bu alandaki çalışmaların daha da yaygınlaştırılması için bakanlık olarak gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. - AYDIN