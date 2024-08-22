Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarını İnceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın\'da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarını İnceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Aydın'da organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yerinde incelenmesi adına üretici ve işletmelerle bir araya geldi.

22.08.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Aydın'da üretici ve işletmelerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Aydın'ı ziyaret ederek, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yerinde incelenmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Dr. Egesel, Aydın'da organik hayvancılık, organik bitkisel üretim ve iyi tarım programları yürüten üretici ve işletmeleri ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Dr. Egesel, üreticilerle yüz yüze görüşerek, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dinledi. Ayrıca, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının bölgedeki yaygınlaşma durumu hakkında da bilgi aldı.

Aydın'daki üreticiler de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verdiği destekten memnun olduklarını dile getirerek, Dr. Egesel'in ziyaretinin kendileri için moral verici olduğunu dile getirdi.

Dr. Başak Egesel ziyaretin ardından Aydın'daki organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, bu alandaki çalışmaların daha da yaygınlaştırılması için bakanlık olarak gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'da Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement