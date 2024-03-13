Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen kadın çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen kadın çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen kadın çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor' projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesinde 17 kadın çiftçiye 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları Arpaçay Kaymakamı tarafından verildi. Kursiyerlere ayrıca sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars'ta süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

13.03.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finansa edilen kadın çiftçilere yönelik "Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu" sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finansa edilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor" Projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyünde 17 kadın çiftçi "Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu"na katıldı.

Kurslara katılan ve başarıyla tamamlayan sertifika almaya hak kazanan kadın çiftçilere sertifikalarını Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz verdi.

Sertifikalarını alan kursiyerlerin sevinçleri yüzlerine yansırken, program kursiyerlere sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanlarının dağıtılması ile son buldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kars'ta lokomotif sanayi sektörü olan süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Arpaçay, Kars, Tarım, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen kadın çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 18:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen kadın çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement