Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'Kira, nakliye ve analiz desteği' açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'Kira, nakliye ve analiz desteği' açıklaması

18.06.2022 11:19
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'Kira, nakliye ve analiz desteği' açıklaması

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kira, nakliye ve analiz desteği ile ilgili açıklama yaptı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kira, nakliye ve analiz desteği ile ilgili açıklama yaptı. Bu yılın üretim sezonuna aitkira,nakliye ve analiz desteğiiçin müracaatlar 1 Ekim 2022 ve 30 Haziran2023arasında başvuru sahiplerince il ve ilçe müdürlüğüne yapılacak.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla 2022 üretim yılında üretilen buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek, mısır, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği gibi ürünlere Lisanslı Depolarda muhafaza edilmesi halinde Bakanlığımızca bu ürünler için üreticilere kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılmaktadır. Üreticilerin kira desteğinden yararlanmaları için ürünlerini hasat tarihinden itibaren 31 Aralık 2022 tarihinde kadar Lisanslı Depoya giriş yapması ve ürünün en az bir gün muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kira desteği en fazla 6 ay süre için ödenmektedir. Nakliye ve analiz desteğinden faydalanmak için kira desteği başvurusu yapılması şarttır. Destek ödemesi en fazla 30 ton için yapılmaktadır. Nakliye ve analiz desteği ödemesi bir defadan fazla yapılmaz.Kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları 1 Ekim 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuru sahiplerince kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine yapılır." - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden 'Kira, nakliye ve analiz desteği' açıklaması - Son Dakika

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