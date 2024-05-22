Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı Paneli

Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı Paneli

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, tarımda toprak verimliliğinin korunması ve hayvan sağlığı konusunda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, toprağın iyileştirilmesiyle verimin arttığını belirtti. Panelde, toprak verimliliği ve hayvan sağlığının artırılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise toprak analizi ve verimliliğinin önemine vurgu yaparak, tarımda kalite ve verimliliği yakalamak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

22.05.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı" hakkında düzenlenen panelde konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, toprağın iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toprağın veriminin arttırıldığını söyledi.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde "tarımda toprak verimliliğinin korunması ve hayvan sağlığı" konusunda panel düzenlendi. Panele İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ile çok sayıda davetli katıldı. Panelde toprak verimliliği ve hayvan sağlığının arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"Toprağın iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalarla verimlilik artmış"

Tarımda verimliliğin arttırılması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "Tarım İl Müdürlüğü olarak bizim toprak verimliliği ile ilgili veya tarımsal verimlilikle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimizle beraber sürekli eğitim ve toplantılarımızda devam ediyor. Ama bu konu işin bilimsel boyutu. Çiftçilerimizi ve bizleri bir araya getirmesi bakımından daha önemli bir husustu. Sayın başkan, değerli hocalarımız ve üniversitelerimizle bir araya gelerek bu panelin yapılmasını kararlaştırdık. Siz değerli çiftçilerimizle bugün hocalarımızın sunumlarıyla ve çalışma arkadaşlarımızın size vereceği bilgilerle bunları daha farklı bir boyuta taşıyacağız. Tabi bitkisel verimlilik ve tarımsal verimlilik aslında temel konu torağın verimi ve kalitesi. Temel unsur bu, buradan başlamak gerekir. Toprak ne kadar kaliteli, sağlıklı ise bizlerin onun üzerinde yapacağımız tüm faaliyetler, elde edeceğimiz ürünlerde o derece sağlıklı ve verimlilik açısından istediğimiz seviyede oluyor. Konumuz toprak ve dünya ve ülkemizde bu konuya dahil. Konu hakkında pek çok çalışmalar yapılmış. Temel konu torağın içindeki inorganik ve organik maddeler neyse onların değerleri ve bunların analizleri. Toprağın iyileştirilmesiyle ilgili yapılmış çalışmalar. Bu şekilde verimlilik artmış. Bu şekilde elde edilen ürünler daha sağlıklı hale gelmiş. Dolayısıyla bizde buradan başlamaya karar verdik. Kastamonu tarım için panelin getirdiği farklı projelerde hem üniversite hem de sizlerin getirdiği projeler imza altına alınmak için çalışmalara başlanacak. Çalışmalara panel sonrası hemen geçeceğiz" dedi.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise, "Toprak analizi ve verimliliği, hayvan sağlığı için düşündüğümüz bu programın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bu tür çalışmalarımızda daha yüksek katılımlar olacağını bekliyorum. Bunları öğrenmek ve kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bunların yolu da çok sorgulamaktan geçiyor. Bu tür programlar, sosyal medya, internet gibi mecralarda bu konuları takip etmek gerekli. Tarımda, hayvancılıkta bu işi en güzel yaparak paraya çevirebilirsiniz. Bugün hayvan pazarına gittiğinizde 40 bine de buzağı var, 80 bine de buzağı var. Başka bir örnek verecek olursak yan yanda iki parsel birinde 1'e 4 diğerinde 1'e 8 yani vatandaş toprağına analiz yaptırıyor. O toprağın ihtiyacını, bakımını karşılıyor. En üst limiti kazancı böylece alıyor. Ama biz bu toplantılara devam edeceğiz. Yani biz üretimde kaliteyi, verimliliği yakalamak için tüm çalışmalara devam edeceğiz. Tarım İl Müdürümüz ve üniversitemizdeki hocalarımızla daha önce toplantılar gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin lehine nasıl oluşumlar yaparız, verimliliği yükseltiriz diye defalarca devam edeceğiz. Farklı projelerle inşallah. Toprak analizlerin maliyeti yüksek biraz. Ama Özel İdaredeki analizlerin fiyatını İl Genel Meclis belirlediği için sürekli rakamı düşük tuttuk. Maliyetin çok altında tuttuk. Ama ona rağmen topraklarımızı tahlil yaptırmıyoruz. Eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Ziraat Mühendisi Uzman Tarım Danışması Sezgin Acar modaretörlüğünde, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Savacı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ortaakarsu, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Terzi'nin katılımıyla "Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı" konulu panel gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
16:02 Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 18:11:00. #1.13#
SON DAKİKA: Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması ve Hayvan Sağlığı Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement