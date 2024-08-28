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Tarlada kalan 300 ton kavun vatandaşa dağıtıldı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçilere, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla çiftçinin tarlada kalan kavun ve karpuzunu kooperatiflerden satın aldı. İki hafta sürecek dağıtımlar kapsamında 300 ton ürün 18 bin vatandaşa ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsaldaki üreticiye destekleri sürerken Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla çiftçinin tarlada kalan ürünlerinin kooperatiflerden satın alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması kararı verildi. Büyükşehir, üreticinin satamadığı 300 ton kavun ve karpuzu yurttaşlara dağıtmaya başladı.

Kavun ve karpuzlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nce sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı olan, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaçlı olduğu belirlenen yaklaşık 18 bin vatandaşa dağıtılıyor.