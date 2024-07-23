Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla buluştu

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla bir araya gelerek, "Halkın ve esnafın yanındayız" dedi.

Atatürk Çarşısında düzenlenen kahvaltı etkinliğine çarşı esnafı yoğun katılım sağladı. Başkan Boltaç burada, çarşı esnafının sorun ve ihtiyaçlarını dinledi. Boltaç, esnafın dile getirdiği problemlerin çözümü konusunda destek olacağının sözünü verdi. Esnaflar, Başkan Boltaç'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yeni yönetimin halkla ve esnafla iç içe olmasını, sorunların çözümü konusunda samimi olmalarını çok değerli buluyoruz. Bu anlamda bizlere verdikleri destek için başkanımıza ve belediyemize teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz" dediler.

Kahvaltı etkinliğinden sonra esnafı tek tek ziyaret edip selamlayan Başkan Boltaç, "Halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz sözleri tutarak, hep birlikte Tarsus'u daha güzel bir yer haline getireceğiz" diye konuştu. - MERSİN