Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Atatürk Çarşısı'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğinde çarşı esnafıyla bir araya gelerek, sorun ve ihtiyaçlarını dinledi ve destek sözü verdi.

23.07.2024 15:16  Güncelleme: 15:17
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla bir araya gelerek, "Halkın ve esnafın yanındayız" dedi.

Atatürk Çarşısında düzenlenen kahvaltı etkinliğine çarşı esnafı yoğun katılım sağladı. Başkan Boltaç burada, çarşı esnafının sorun ve ihtiyaçlarını dinledi. Boltaç, esnafın dile getirdiği problemlerin çözümü konusunda destek olacağının sözünü verdi. Esnaflar, Başkan Boltaç'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yeni yönetimin halkla ve esnafla iç içe olmasını, sorunların çözümü konusunda samimi olmalarını çok değerli buluyoruz. Bu anlamda bizlere verdikleri destek için başkanımıza ve belediyemize teşekkür eder, görevinde başarılar dileriz" dediler.

Kahvaltı etkinliğinden sonra esnafı tek tek ziyaret edip selamlayan Başkan Boltaç, "Halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz sözleri tutarak, hep birlikte Tarsus'u daha güzel bir yer haline getireceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çarşı esnafıyla buluştu - Son Dakika

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