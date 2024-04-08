Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Temizlik işlerinin belediyenin yüz akı olduğunu belirten Başkan Boltaç "Hep birlikte daha güzel işler başaracağız. Bu memlekete daha faydalı olacağız. Bakın hemen göreve gelir gelmez bütün birimlerdeki işi durdurdum ama temizlik işlerini durdurmadım. Çünkü temizlik işleri belediyemizin yüz akıdır. Bu iş sizler sayesinde oluyor. Sizin her biriniz bir belediye başkanısınız, bunu unutmayın. İşimize sahip çıkacağız. Hep birlikte burada güzel bir beş yıllık süreç geçireceğiz" dedi.

"Tarsus'u pırıl pırıl yapacağız"

Güzel işlerin hep birlikte başarılacağını vurgulayan Boltaç, "Bu 5 yıllık süreçte sizlerle birlikte güzel işler başaracağız. Tarsus'u pırıl pırıl yapacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Ama sizden özverili bir 5 yıl istiyorum, güzel bir 5 yıl istiyorum. Sizlerin çabasını da biz takdir edeceğiz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Allah bizi çıktığımız bu yolda bizi mahcup etmesin. Şimdiden Ramazan ayı sizlere huzur, kardeşlik getirsin. Tutmuş olduğunuz oruçları Allah kabul etsin" diye konuştu. - MERSİN