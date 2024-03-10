Tarsus Belediye Başkanı: Marmara\'ya rakip olacak en önemli yer Tarsus

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin önünün açık olduğunu belirterek, " Marmara'ya rakip olacak en önemli yer Tarsus" dedi.

Bozdoğan, katıldığı bir programda, Tarsus'a büyük yatırımlar kazandırdıklarını ve devam eden projelerin bulunduğunu söyledi. Borçlu bir belediye devraldıklarını anlatan Bozdoğan, "Biz bu borcu ödemeye baş koyduk. 472 konut için yalnızca temel atılmıştı. Bu belediyeyi aldığımızda çok büyük sorunlar vardı. Eğiten, üreten, sağlıklı ve kültürlü Tarsus için tüm stratejilerimizi belirledik. 24 kreşi hayata geçirdik, Ekmek Fabrikasını hizmete açtık, kent meydanı için çalışmalar yaptık, sağlık yerleşkesi, kültür merkezi bu projeler dev projeler. Tarımda devrim yaptık. Belediyenin parasını hep doğru yere kullandık. Ekmek fiyatımız 4 buçuk TL, Ramazan'da ise 1 TL. Ramazan'da yalnızca ekmek 1 TL değil, et markette de fiyatları düşüreceğiz. Glütensiz ekmeklerimizi Mezitli'ye kadar ulaştırıyoruz. Halkımız için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz" İfadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana yaşanan olaylara dikkat çeken Başkan Bozdoğan, "Hiç bir belediye başkanının başına gelmeyecek şeyleri yaşadık. 2 yıl pandemi, deprem, seller. Tüm bunların karşısında halkımın dayanışması güç verdi bize. Biz hala Hatay'dayız, su arıtma tesisleri yapıyoruz, Çelikhan'da konteyner yapıyoruz hayırseverlerin desteği ile. İşçilerimize yüksek oranlarda zam yaptık. Göçmen büroları, kalkınma ajansları ile belediyeye ek gelirler sağladık. Belediyemizin güçlü olmasının sebebi ek gelirleri kullanabilmekten kaynaklanıyor. İstediğim tek bir şey vardı, Tarsus'ta Haluk Bozdoğan belediyeciliğinin nasıl olduğunu herkese göstermek" diye konuştu.

"Marmara'ya rakip olacak en önemli yer Tarsus"

Tarsus'un önünün çok açık olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, "Bir tarafta havalimanı yapımı var ki, bu yıl açılır. 9 milyon yolcu Tarsus'a gelecek. Tarsus'u lojistik merkez olarak düşündüğümde sadece tarihiyle, turizmiyle övünülecek bir kent değil, sanayiyle de övüneceğiz. Tarsus'un önü açık. Marmara'ya rakip olacak en önemli yer Tarsus. Ben göreve geldiğimde tarihi kent meydanı için Anıtlar Kurulundan izin almak için inanılmaz çalıştık. Bu kadim kenti il yapmamak haksızlık" şeklinde konuştu. - MERSİN