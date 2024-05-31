Tarsus Belediyesi, Dünya Süt Günü\'nde çocuklara süt dağıttı

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, katıldığı süt dağıtım töreninde "Sağlıklı nesiller ve parlak bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, Dünya Süt Günü dolayısıyla Tarsus İlkokulu ve Fahrettinpaşa İlkokulu'nda süt dağıtım etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Boltaç, sütün çocukların sağlıklı gelişimi ve gelecek nesillerin sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Boltaç, "Süt, içerdiği besin değerleriyle çocuklarımızın büyümesinde ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıklı nesiller ve parlak bir gelecek için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi ve iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden Boltaç, çocukların talebi üzerine onlarla futbol oynadı.

Etkinlikte ayrıca, çocuklarla geri dönüşüm çalışması da yapıldı. Yapılan geri dönüşüm çalışmasında; boş süt kutuları kesilip içine toprak konularak, tohum ekildi.

"Benzer projelere devam edeceğiz"

Fahrettinpaşa İlköğretim Okulu'ndaki etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan da bu tür etkinliklerle hem çocukları hem de aileleri süt tüketimi konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Uyan, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için benzer projelere devam edeceklerini kaydetti.

Tarsus Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, hem öğrenciler hem de veliler tarafından ilgi gördü. - MERSİN