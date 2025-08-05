Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi, Bölgenin En Kapsamlı Barınağı Oluyor

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bölgenin en kapsamlı hayvan barınağı olduğunu ve 31 dönüm alanın tamamında hayvanlara hizmet verileceğini söyledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan belediyenin himayesindeki hayvan bakım evi hakkında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmaların geldiği son aşamaları sahada aktardı. Göreve geldiklerinde barınakta 500 hayvan olduğunu belirten Boltaç, şuan bin 948 hayvanın bulunduğunu söyledi.

Köpek ve kedilerin bulunduğu barınakta yeni ameliyathane inşa ettiklerini kaydeden Başkan Boltaç, "Göreve geldiğimizde perişan halde olan barığı komple elden geçirdik. Ameliyathane tamamen yapıldı, hijyene çok önem verdik. Medical malzemeleri alındı, havalandırma yaptık, artık burada koku yok. İdari binalar yaptık. Barınağı uzattık ve sayılarını çoğalttık. Her taraftan kameraya takıldı. Ayrıca hayvan mezarlığımızda var. Barınağımız genişletiyoruz ve ağaçlandırma da yapacağız. 31 dönüm alanın tamamını hayvanlarımıza hizmet verecek" dedi.

"Sadece bir barınak değil, en donanımlı rehabilitasyon ve bakım merkezlerinden biri"

Geçmiş dönemden kaynaklı, göreve gelir gelmez haksız çok eleştiri aldığını anlatan Boltaç, "Hayvan severlerin bir duyarlılığı var, doğru bilgiye ulaşması gerekiyor. İdareler bu barınaktaki işleyişi hayvan severlerle birlikte yürütürsen, en ufak bir sıkıntı anında çözülür. İlk olarak buraya hayvan sever personellerimiz bulundurduk, ikincisi burası gezilecek, görülecek bir yer değil. Burası hayvanları barınması için dört dörtlük hazırlanması gereken bir yer. Ben hayvan sever bir insanım, maalesef bazı hayvan severlerinde hayvan sevgisini kullanıp farklı amaçlar güttüğünü farkındayız. Her ağacın içinde kurt vardır, o kurtu bulmak lazım. Geçtiğimiz günlerde Tarsus belediyesi hayvan barınağı ile ilgili olmayacak haberler yapıldı, bu döneme ait değildi. Geçtiğimiz günlerde vali bey geldi, bu ameliyathanenin, bu şartların Mersin'in birçok ilçesinde olmadığını, mutlu olduğunu dile getirdi. Biz Allah için bu hayvanlara duyarlılığımız üstleniyoruz. Burası sadece bir barınak değil, aynı zamanda bölgemizin en donanımlı rehabilitasyon ve bakım merkezlerinden biri" diye konuştu.

Yapılan çalışmalara dair kamuoyundan aldığı olumlu tepkilerin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Boltaç; "Gerçekten burayı ziyaret eden herkes, 'Burası dört dörtlük bir alana dönüşmüş' diyor. Bu bir hayvansever olarak beni çok mutlu ediyor. Hatta göreve gelir gelmez ilk işim, bu konuda bir çalıştay düzenlemek olmuştu"diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN