Tarsus Belediyesi, 5 yılda 7 milyon fide ve 500 bin fidanı üreticilerle buluşturdu

Tarsus Belediyesi, 5 yılda kendi tarım arazi ve seralarında ürettiği 7 milyon fide ve 500 bin fidanı üreticilerle buluşturdu.

Tarsus Belediyesi, ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak, üretim yapan çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tohum ve fideleri temin etmek adına, üreticilere destek olmaya devam ediyor. 'Miras' projesi çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinesinde temin edilen ve yerli tohumlardan üretilen fideler ve fidanlar çiftçilere ücretsiz dağıtılarak kırsal kalkınmanın önünü açmak için önemli adımlar atılıyor. Üreticiye destek programları kapsamında fide ve fidan dışında 5 yılda 7 ton gübre, 800 adet saman balya, 22 ton tohum, 85 ton silajlık mısır dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçilere Tarsus Belediyesi'nin bir diğer hizmeti olan toprak analiz hizmeti de gerçekleştirildi. Tarsus'un çeşitli mahallelerine salça çekmek makinası, üzüm sıkma makinası, hamur yoğurma makinesi dağıtımı yapıldı. Belediye bünyesinde sürdürülen mantar yetiştirme kursu ile 379 kişi de sertifika sahibi oldu.

"ATA VE YERLİ TOHUMLARIMIZI ÇOĞALTARAK DAĞITIYORUZ"

Başkan Haluk Bozdoğan, devam eden tarım çalışmalarında üreticilere devamlı destek olduklarını belirterek, "Kendi oluşturduğumuz seralarda faaliyet gösteriyoruz. Fide, fidan, süs bitkisi ve tıbbi aromatik bitki üretimi alanlarında kendi işlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar toplamda 7 milyon adet fide ve 500 bin adet fidan dağıttık. Ayrıca, sebze meyve kurutma ve paketleme tesisimizde 1 yılda 100 ton ürün kurutma kapasitesine sahibiz, 30 ton mantar üretimi kapasiteli mantar seralarımız ile de üretimimize devam ediyoruz. Belediyemize ait arazilerde meyve bahçeleri ve 8 adet bahçe tesis edildi, ayrıca 2 adet kent bostanı kurduk. Engelsiz Tarım Alanı olarak kullanılan yaklaşık 10 dekarlık alan oluşturduk. Ata ve yerli tohumlarımızı çoğaltarak dağıtıyoruz" dedi.

"TEMEL AMACIMIZ, ÇİFTÇİLERİMİZİN DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK VE YEREL TARIMI DESTEKLEMEK"

Temel amaçlarının çiftçilerin durumlarını iyileştirmek olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Mantar yetiştiricilik kurslarımızda 379 katılımcıya sertifikalarını verdik. Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi ile çeşitli projeleri hayata geçirdik. Lavanta ve biberiye bahçeleri de kurarak tarım çeşitliliğini artırdık. Ayrıca, tarla başında çiftçilerimize destek olmak amacıyla analizler yapılıyor ve gerekli makineler temin edildi. Bugün, çiftçilerimize ve kentte küçük bahçelere sahip vatandaşlarımıza lahana fideleri, marul, incir, badem, harnup, hurma, ceviz, zeytin fidanları ve buğday tohumu dağıtıyoruz. Temel amacımız, çiftçilerimizin durumunu iyileştirmek ve yerel tarımı desteklemek" diye konuştu.

Bozdoğan, "Bu çabalarımızın temelinde paylaşma, dayanışma ve yerel değerlere bağlılık yatıyor. 7 milyon fidemizi yerel tohumlar kullanarak dağıttık. Tarımın zorluklarıyla başa çıkmak elbette ki zorlu bir süreçtir, ancak yerel yöneticilerle iş birliği yaparak ortak hedeflere ulaşmak önemlidir" dedi.