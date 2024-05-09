Tarsus Belediyesi, Vergi Ödemelerinin Son Tarihini Hatırlattı

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Tarsus Belediyesince emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2024 yılı birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceği hatırlatılarak, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri istenildi.

Tarsus Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin mayıs ayında birinci taksitinin ödenmesi gerektiği hatırlatılarak, vergi borcu olan mükelleflerin 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergi taksitlerini, TC kimlik numarası veya belediye sicil numarası ile Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznelerinden, Nikah Salonu Veznesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü vezneleri, 100. Yıl Veznesi, e-belediye ve e-ödeme uygulamaları üzerinden ödeyebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapabileceği gibi e-belediyecilik ve e-ödeme uygulaması kapsamında internet üzerinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilecekleri hatırlatıldı. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilen açıklamada; mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerektiği belirtildi. - MERSİN