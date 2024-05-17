Tarsus'ta 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı Yoğun İlgiyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Tarsus'ta 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı Yoğun İlgiyle Sonuçlandı

Tarsus\'ta 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı Yoğun İlgiyle Sonuçlandı

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı, uzman konuşmacıların sunumları ve grup tartışmalarıyla dolu dolu geçti. Çalıştayda sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklar ve haklarının korunması vurgulandı.

17.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Tarsus'ta ilk kez düzenlenen 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı, yoğun ilgiyle sona erdi. Toplumsal duyarlılığın artırılması ve somut adımların atılmasına katkıda bulunulan çalıştay, uzman konuşmacıların sunumları ve grup tartışmaları ile dolu dolu geçti.

Tarsus Belediyesi tarafından hayvan hakları savunucuları, yerel yönetim temsilcileri, veterinerler ve gönüllülerin katılımıyla 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın ilk gününde, sokak hayvanları konusunda uzman konuşmacılar önemli sunumlar gerçekleştirdi. İkinci gün ise katılımcılar, 'Kısırlaştırma, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, beslenme, sokak hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, Tarsus Belediyesinin görev ve sorumlulukları ve resmi kurumların görev ve sorumlulukları' başlıkları altında 6'lı gruplara ayrılarak belirlenen konular üzerine tartıştı.

Etkinlikte, sokak hayvanlarının yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılması ve onların haklarının korunması için herkesin sorumluluk alması gerektiği vurgulandı. Sokak hayvanlarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, onların karşılaştıkları zorlukları kavramak ve haklarını daha üst seviyeye taşımak amaçlandı. Ayrıca, sokak hayvanlarıyla ilgili yasal gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alınması ve hayvan refahı ile ilgili tartışmaların çözüme ulaştırılması hedeflendi.

Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Tehneldere çalıştayın önemine değinerek, "Şu anda Tarsus Belediyesi olarak düzenlediğimiz 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı'nı tamamlamış bulunmaktayız. Öncelikle Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a bu güzel çalıştay için çok teşekkür ederiz. Çalıştayda 6 gruba ayrıldık, bu 6 grupta belediyenin, barınağın ve sokak hayvanlarının en büyük sorunları ile çözümleri tartışıldı. Hepsine de geçerli çözümler bulduğumuza inanıyoruz. Ben hem veteriner hekim olarak hem de Tarsus Belediyesinin çalışanı olarak böyle bir çalıştayın olmasından çok mutluyum" diyerek katılımlardan dolayı herkese teşekkür etti.

"Çok güzel ve verimli bir sonuç ortaya çıkacağından eminim"

Çalıştayın içeriğine değinen Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Demir, "Bugün burada yapmış olduğumuz çalıştay esasında alınan temel konular vardı. Bu konular üzerinde tartışmalar yürüttük. Bu tartışmalar sonucunda da çok güzel ve verimli bir sonuç ortaya çıkacağından eminim. Gelen ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara ve resmi kurumda çalışan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalıştayda yapılması gereken asıl işlemin kırsal kesimlerdeki hayvan popülasyonunu azaltılarak genel anlamda popülasyonu azaltma çabası üzerinde yoğunlaştık ve bunun da sonuçlarını alacağımızı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta 1. Sokak Hayvanları Çalıştayı Yoğun İlgiyle Sonuçlandı - Son Dakika

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