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Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor - Son Dakika

Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor

19.01.2022 12:36
Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor

Tarsus Belediyesi, "Ata Tohumu" projesi kapsamında 16 yıldır farklı çeşitlerde yetiştirilerek belediyeye bağışlanan, aralarında unutulmaya yüz tutmuş tohumlarında bulunduğu 100'ün üzerinde tohumu, Tohum Gen Bankasında muhafaza ederek doğaya kazandıracak.

Tarsus Belediyesi, "Ata Tohumu" projesi kapsamında 16 yıldır farklı çeşitlerde yetiştirilerek belediyeye bağışlanan, aralarında unutulmaya yüz tutmuş tohumlarında bulunduğu 100'ün üzerinde tohumu, Tohum Gen Bankasında muhafaza ederek doğaya kazandıracak.

Tarsus Belediyesi'nin "Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla yürüttüğü Atalık Tohum projesi ile onlarca çeşit ürünün özgün tohumları koruma altına alınıyor, çoğaltılıyor ve üreticilere dağıtılarak ekimi yaygınlaştırılıyor. Tarsus Belediyesi Tohum Gen Bankası bir yandan atalık tohumları çiftçilere dağıtırken bir yandan da tohum takaslarıyla bir dayanışma ağı örüyor. Bu kapsamda, Tarsuslu tarih öğretmeni Nursel Baş, 16 yıldır yetiştirdiği, farklı çeşitlerde 100'ün üzerinde tohumu, Tarsus'ta tarımsal tohum çeşitliliğini arttırmak ve unutulmaya yüz tutmuş tohumların yetiştirilmesi ve saklanması amacıyla Tarsus Belediyesine bağışladı. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş endemik bitki tohumlarının da bulunduğu tohumlar Tarsus Belediyesi tarafından yerel gen kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla tohum gen bankasında muhafaza edilecek.

16 yıldır ağaçlardan, çiçeklerden, farklı sebze ve meyvelerden tohum biriktirdiğini belirten Nursel Baş, "Ben 16 yıldır doğayı çok sevdiğim için kendi kendime bir tohum bankası oluşturdum. Evde hobi olarak envai çeşit bitki yetiştiriyorum. Yetiştiğim köy ortamında her şeyin doğalını yedik, ata tohumdan salatalık, domates, patlıcan, biber yeme şansına eren çocuklardan bir tanesiyim ve ne yazık ki günümüz çocukları o kadar şanslı değiller. Bu yüzden ne yapabilirim acaba diye düşündüm. Bu şekilde yıllardır farklı çeşitlerde biriktirdiğim tohumlarımı gelecek nesillere aktarmak, doğru muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla Tarsus Belediyesine bağışladım. Türkiye, Avrupa'da endemik bitki çeşitliliği arasından en zengin ülkelerden bir tanesi, bizim ülkemizde de 3 bin 200 tür endemik bitki var ve Avrupa'da bu zenginlik yok. Bu süreçte endemik bitkilerimizin yurtdışına kaçırıldığını ve kaçak yollarla üretildiğini öğreniyoruz. Sonra tekrar ilaç olarak ülkemize geri dönüyor, bu hepimizi çok üzüyor. Tohumların Tarsus Belediyesinde çok iyi değerlendirileceğini biliyorum. Burada muhafaza edilerek, can bulacak" dedi.

Tohum gen bankalarıyla bugün ya da gelecekte ihtiyaç duyulan genlerin, doğal ya da yapay etkenlerle soruna uğramadan korunmasını hedeflediklerine işaret eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise "Tohum bankamıza farklı çeşitlerde 100 çeşit tohum bağışlandı. Tohum bankamızda muhafaza edilen tohumlar elde edildiği andaki genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor, Bizler ata tohum projemiz kapsamında bağışlanan tohumlarla mirasımıza sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Tarsus'ta ata tohum dayanışması büyüyor

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Tarsus Belediyesi, Tarsus, Bitki, Tohum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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