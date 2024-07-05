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Tarsus'ta Güç Kadında Çalıştayı Düzenlendi

Tarsus\'ta Güç Kadında Çalıştayı Düzenlendi

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tarsus'ta Güç Kadında' çalıştayında, kadınların yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözümler tartışıldı.

05.07.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Tarsus Belediyesi tarafından 'Tarsus'ta Güç Kadında' çalıştayı düzenlendi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarsus'ta Güç Kadında' çalıştayına belediye meclis üyeleri, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi öğretim üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın yer aldığı çalıştayda, toplumda kadınların yaşadığı sorunlar ele alınarak derinlemesine analiz edildi. Ayrıca, kadınların yaşadığı sorun ve çözümler tek tek konuşuldu. Katılımcılar kendi alanlarında ayrılan masalarda sosyal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda kendilerini ilgilendiren konular üzerine tartıştı.

Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, kadınların tarih boyunca emeği, fedakarlığı ve azmiyle topluma şekil verdiğini belirtti. Ayrıca hala eril iktidar ve hegemonik yapıların engelleriyle karşılaştığını ifade ederek, kadınların her alanda daha güçlü, daha etkin ve daha özgür bireyler olarak yer almasının öncelikli görevleri arasında olduğunu söyledi. Boltaç, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Kadının güçlü olduğu bir toplum, her alanda daha güçlüdür"

Konuşmalarına devam eden Başkan Boltaç, "Kadının güçlü olduğu bir toplum, her alanda daha güçlüdür. Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik kalkınmanın en önemli anahtarlarından biridir. Kadınların siyasette, bilimde, sanatta ve sporda daha fazla yer alması için mücadele ediyoruz. Kadınların liderlik ettiği projeler ve girişimler toplumsal refahı artırır ve Tarsus'u daha ileriye taşır" dedi.

Kadınların başarısına değinen Başkan Boltaç "Toplumumuzda, erkek egemen yapılar ve eril iktidar, kadınların önüne birçok engel çıkarmaktadır. Bu yapılarla mücadele etmek ve kadınların hak ettiği eşitliği sağlamak, bizlerin sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kadınların başarısı ve güçlenmesi, Tarsus'un ve ülkemizin de güçlenmesi anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Kadın istihdamının öneminden bahseden Boltaç, şöyle devam etti; "Tarsus Belediyesi olarak, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasını, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için çabalıyoruz. Kadın istihdamını artırmaya yönelik iş gücü eğitim programları, kadın girişimcilerini destekleyen projeler ve kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayan etkinliklerle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Daha adil ve eşitlikçi bir toplum için el birliğiyle çalışacağız." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta Güç Kadında Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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