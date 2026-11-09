Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı - Son Dakika
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Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı

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Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı
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Kömürün bulunuşunun 197. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet’i Anma ve Kömürün Bulunuşu Günü" töreni düzenlendi.

Kömürün bulunuşunun 197. yılı kapsamında, "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömürün Bulunuşu Günü" töreni düzenlendi.

Kdz. Ereğli Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mehmet Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yılmaz Değirmenci, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve öğrenciler katıldı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Uzun Mehmet'in 1829 yılında kömürü bulmasının ardından 1848 yılında üretimin başladığını belirterek "Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, madencilere ve maden havzamıza sahip çıktı. Ülkemizde sadece Zonguldak Havzası'nda bulunan taşkömürü sayesinde Demir-çelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruldu, sanayi kentine dönüştük" dedi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Talat Tuğrul Toprakçı da kömürün bulunuş ve üretim sürecini anlattığı konuşmasında havzada üretilen taşkömürünün 19. Yüzyıl ortalarından itibaren toplumun ekonomik, endüstriyel ve toplumsal gelişmesinde önemli payı olduğunu söyledi.

Toprakçı, "Havzamızdaki taşkömürü koklaşabilme özelliğiyle ülkemizde tektir ve bu özelliğiyle çok önemli bir yeraltı zenginliğimizdir" dedi. Toprakçı, taşkömürünün koklaşabilir özelliği nedeniyle yüksek fırınlarda demir cevherinin işlenerek yüksek kalitede demir-çelik üretilmesinin yanında çimento, kimya endüstrisinde ham madde olarak, kağıt ve selüloz endüstrisinde, tekstil sektöründe de kullanıldığını belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit de "1829 yılında Ereğli'nin Kestaneci Köyü'nde Uzun Mehmet tarafından taş kömürünün keşfedilmesi, yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin ekonomik ve sanayi tarihinin de önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Aradan geçen yıllara rağmen kömürün ülkemiz için taşıdığı değer, madencilerimizin emeği ve fedakarlığıyla yaşamaya devam ediyor. Bu toprakların tarihine alın teriyle iz bırakan madencilerimizin emeği, her zaman saygıyı hak ediyor. Uzun Mehmet'i saygı ve rahmetle anıyor, yerin yüzlerce metre altında büyük bir özveriyle çalışan madencilerimize teşekkür ediyor, maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Tören, öğrencilerin okuduğu "Madenci" şiiri ve beğeniyle izlenen oratoryo gösterisi, öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve öğrencilerin madencilere çiçek vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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