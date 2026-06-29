Taşkın Sonrası Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşkın Sonrası Çalışmalar Başlatıldı

Taşkın Sonrası Çalışmalar Başlatıldı
29.06.2026 06:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Baki Ersoy'un önergesiyle Develi'de taşkın zararları için çalışma başlatıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde yaşanan taşkınla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği soru önergesinin ardından bölgede meydana gelen zararla ilgili çalışma başlatıldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Baki Ersoy, "Hayırlı olsun Develim" dedi.

Develi'nin Gümüşören ve Ayşepınar mahallelerinde taşkın nedeniyle tarım arazilerinde zarar görmüştü. Konuyla alakalı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un TBMM'ye vermiş olduğu soru önergesine dönüş olarak, bölgede yaşanan zararla ilgili çalışma başlatılacağı bildirildi. Vatandaşlara bölgedeki zararla ilgili çalışma başlatılacağını sosyal medya hesabından duyuran Baki Ersoy, "TBMM gündemine taşıdığımız yazılı soru önergemiz ve girişimlerimiz neticesinde Gümüşören ve Ayşepınar mahallerimizde taşkından zarar gören tarım arazilerine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Desteklerden yararlanabilmek için ÇKS kayıtlarının güncel olması önem arz etmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize ve sevdamız Develi'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Doğal Afet, Baki Ersoy, Çiftçilik, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşkın Sonrası Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı
Daha 19 yaşındaydı Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Bodrum’da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı
ABD bir kez daha İran’ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri

06:24
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
00:06
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi ABD ve İran, Katar’da masaya oturacak
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak
23:59
Son 16’dalar Kanada, Güney Afrika’yı 902’de yıktı
Son 16'dalar! Kanada, Güney Afrika'yı 90+2'de yıktı
23:32
Osimhen’in İngiliz devine transferi iptal
Osimhen'in İngiliz devine transferi iptal
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 06:40:18. #7.13#
SON DAKİKA: Taşkın Sonrası Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.