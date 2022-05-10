Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü - Son Dakika
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Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü

10.05.2022 13:34

Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü Sinop'ta cumartesi gecesi taşan Karasu Çayı'nın çamuru denize ulaşınca ortaya kirli manzara çıktı.

Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü

SİNOP - Sinop'ta cumartesi gecesi taşan Kara su Çayı'nın çamuru denize ulaşınca ortaya kirli manzara çıktı.

Sinop'ta Erfelek Ovası'ndan geçen Karasu Çayı'nda 7 Mayıs Cumartesi gecesi yağan kuvvetli yağış sonrası çayın debisi bölgede bulunan tarlaların seviyesine kadar yükselmiş, çoğunluğu çeltik olan tarım arazilerini su basmıştı. Yağış sonrası Karadeniz'e akan sular bölgede kirli görüntü oluşturdu. Sinop'un Akliman mevkisindeki kıyıların büyük kısmı kahverengiye büründü.

Denizde oluşan çamur rengi dron ile havadan görüntülendi.

Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü
Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü
Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü
Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü

YORUMLAR
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Cumartesi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü - Son Dakika


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