Tatvan'da İlköğretim Haftası Kutlandı

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Tatvan'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen törenle İlköğretim Haftası kutlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Tatvan Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra Hidayet İlkokulu'nun konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine dair şiirler okundu. Törende konuşma yapan yetkililer, eğitimin birey ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin son bölümünde, Hidayet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine gül takdim etti. Program, çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.