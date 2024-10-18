Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, muhtarlar ve kurum amirlerinin katılımıyla çelenk sunma töreniyle başlayan program, yapılan konuşmalarla devam etti. Ardından Tatvan Merkez Mahalle Muhtarları Derneğinin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.
Açılış sonrası muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Demir, özveriyle çalışan muhtarların gününü tebrik etti. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Tatvan'da Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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