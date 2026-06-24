Tatvan'da Sosyal Sorunlar Toplantısı - Son Dakika
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Tatvan'da Sosyal Sorunlar Toplantısı

Tatvan\'da Sosyal Sorunlar Toplantısı
24.06.2026 16:42
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Tatvan, toplumsal sorunları tartışmak için istişare toplantısı düzenledi. Gençlik meseleleri ele alındı.

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Bitlis Medeniyet Platformu iş birliğiyle ilçenin tefecilik, uyuşturucu kullanımı, kumar bağımlılığı, intihar vakaları gibi genel toplumsal sorunları ile ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

İlki 2025 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen toplantının ikincisi kanat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din alimleri ve davetlilerin katılıyla gerçekleştirildi. TATSO konferans salonunda düzenlenen toplantıda özellikle gençleri ve toplumun geleceğini yakından ilgilendiren çeşitli sosyal sorunlar masaya yatırıldı. Tefecilik, uyuşturucu kullanımı, kumar bağımlılığı, intihar vakaları ve toplumsal sorunlar başta olmak üzere kentin karşı karşıya bulunduğu güncel meselelerin değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, sorunların nedenleri ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunarak çeşitli öneriler sundu.

Toplantının açılışında konuşan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, toplumun ortak meselelerine karşı birlikte hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Toplumsal konularda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iş birliği içerisinde hareket etmesinin gerekliliğini dile getiren Adabağ, oluşturulacak heyetin toplumsal sorunların çözümüne büyük katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Hakan Torun Oral ise toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden sorunlara karşı ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi M. Zahid Kuldaş moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda; sosyal yapısının güçlendirilmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, 3. Sayfa, Gençlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da Sosyal Sorunlar Toplantısı - Son Dakika

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