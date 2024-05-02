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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde personeli ve onların aileleriyle piknikte buluştu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde personeliyle piknikte buluştu. Düzenlenen pikniğe T.C. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve aileleri ile belediye personeli ve aileleri katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki etkinliğe aileleriyle birlikte katılan personeller, gönüllerince eğlenerek, emek ve dayanışma gününe yakışır bir gün geçirerek, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Etkinlikte personelle sohbet eden ve tüm çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Tatık, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bu anlamlı günde personelimiz ve aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her daim vatandaşının yanında olan belediyecilik anlayışıyla siz değerli personelimizle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi oluşturmak adına kısa sürede kocaman bir ailenin temellerini kurduk. Her çalışanımız bizim için önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışanlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm çalışanlarımız da görevlerinin gereğini layıkıyla yerine getirerek hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyor. Emekle birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için güzel çalışmaların temellerini oluşturacağız. Tavas'ın gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz ve emeğin en yüce değer olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadan çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, düzenledikleri etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - DENİZLİ