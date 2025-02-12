Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Berat Kandili Mesajı

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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Berat Kandili mesajında; "Rabbimizin affına sığınmak için eşsiz bir gece olan Berat Kandili elbette kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmamıza da vesile olacaktır" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tatık, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Gecesinin tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Kadir Tatık, beratın kelime anlamı olarak günahlardan arınma anlamlarına geldiği ve bu gecede ibadet ile geçirmenin çok sevabı ve feyzi olduğunu söyledi. Başkan Tatık, mesajında; "Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan'ın müjdecisi üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vicdan muhasebesi ve kalp sorgulaması için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en kalbi duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece, ülkemize ve tüm İslam alemine kutlu olsun. Bu mübarek gecede dargınlıkları unutmalı, nefsimizle yüzleşip hata ve günahlarımız için yüce Allah'ımızdan af dilemeliyiz. Rabbimizin affına sığınmak için eşsiz bir gece olan Berat Kandili elbette kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmamıza da vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Tavaslı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ