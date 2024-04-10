Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Ramazan Bayramı Mesajı

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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı.

Başkan Tatık mesajında; "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar bizi biz yapan en özel ve anlamlı günlerdir. Bayramlar küslükleri unuttuğumuz, birbirimize kenetlenerek bir ve beraber olduğumuz zamanlardır. Baharın en güzel günlerinin yaşandığı şu günlerde siz değerli hemşerilerimin de aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz en büyük dileğimdir.Bu duygu ve düşüncelerle, Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ