Tavşanlı'da Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Tavşanlı'da Uçurtma Şenliği

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliğine yüzlerce kişi uçurtmaları ile katıldı. Moymul Ovası'nda gerçekleştirilen şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu. Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, kulübün kuruluş gayesinden bahsederek yaptıkları etkinliklerin önümüzdeki günlerde farklı alanlarda da gerçekleştirileceğini vurguladı.

26.05.2024 12:11
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Tavşanlı'da Uçurtma Şenliği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliğine yüzlerce kişi uçurtmaları ile katıldı. Moymul Ovası'nda gerçekleştirilen şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, kulübün kuruluş gayesinden bahsederek yaptıkları etkinliklerin önümüzdeki günlerde farklı alanlarda da gerçekleştirileceğini vurguladı.

Doğanay, "Yapılan etkinlikler ile insanları doğa ile barışık halde doğa ile bütünleştirmek amacımız doğrultusunda çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık gibi, uçurtma şenliği gibi aktiviteler yapan bir kulübüz. Bugün de Moymul Ovası'nda daha önceki yıllarda yaptığımız gibi uçurtma şenliği yapıyoruz. Görüyoruz ki insanlar uçurtmayı da bahane ederek toprağa dokunabilmesi, toprağa basabilmesi kendileri açısından çok mutluluk verici. Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri aktiviteleri tekrar tekrar yapmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan bu gibi aktivitelerden haberdar olmaları için Tavşanlı Doğa Sporları Kulübümüze ait internet hesaplarımızdan bizleri takip etmelerini bekliyoruz" diyerek katılan herkese teşekkür etti.

Şenliğe katılan vatandaşlar da uçurtma uçurmanın keyfini çıkararak güzel bir gün geçirdi.

Kaynak: İHA

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