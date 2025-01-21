Tavşanlı'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı

Tavşanlı\'dan Suriye\'ye İnsani Yardım Tırı

Tavşanlı'da, İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gıda yardımı tırı uğurlandı.

21.01.2025 13:53
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İnsani Yardım Derneği Tavşanlı Temsilciliği tarafından Suriye'ye insani yardım tırı uğurlandı.

Savaşın yaralarını sarmak için bir araya gelen hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan yardım tırında, 130 çuval un ve çeşitli gıda maddeleri bulunuyor. Suriye halkının temel ihtiyaçlarına yönelik bu yardım, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda Müftülük Şube Müdürü Fikret Yıldız'ın duaları ve müftülük personeli ile STK temsilerinin katılımı ile yardım tırı Suriye'ye yola çıkarıldı.

Tavşanlı Temsilcisi Şerafettin İleri yaptığı açıklamada, "İnsani Yardım Derneği olarak, Suriye başta olmak üzere savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tavşanlı halkımızın büyük bir duyarlılıkla gösterdiği destek sayesinde, bugün bir yardım tırını daha yola çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağış yapan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı - Son Dakika

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