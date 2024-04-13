Tayland takvimine göre yeni yıl olarak kutlanan ve ülkenin en büyük bayramı olan Songkran Su Festivali her yıl olduğu gibi renkli görüntülerle başladı.
Güney Asya ülkesi Tayland'ın en büyük bayramı olan ve her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Songkran Su Festivali başladı. Renkli görüntülere sahne olan festival çerçevesinde Tayland halkı sabah saatlerinde gerçekleştirdiği dini törenlerinin ardından renkli kıyafetleriyle sokaklara döküldü, ülkeyi ziyaret eden turistler de her yıl olduğu gibi eğlenceye dahil oldu. Başkent sokaklarında sabah saatlerinden itibaren yerel halk ve yabancı turistler sokakları doldurmaya başlarken, günün ilerleyen saatlerinde şehir adeta su savaşı alanına döndü. Her yaştan kitleye hitap eden festivalde katılımcılar su tabancaları ve kovalarla birbirlerini ıslattı. Hava sıcaklığının son günlerde bazı yerlerde 45 dereceye ulaştığı Tayland'da yerel halk ve yabancı turistler su festivalinin ilk gününde doyasıya eğlendi. Tayland Ay Takvimi'ne göre yeni yıl olan ve temizlik ve arınmayı temsil eden Songkran, ülke genelinde ve özellikle başkent Bangkok'ta oldukça büyük su savaşlarıyla kutlandı.
Araçlar ıslatıldı
Kuru bir şekilde gezmenin neredeyse imkansız olduğu başkent sokaklarında, araç sürücüleri ve esnaf da su savaşlarından nasibini aldı. Festival çerçevesinde evlerin ve dükkanların önüne kurulan su istasyonlarından, yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar ıslatıldı.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hua Hin şehrinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Bir süre 'tuktuk' aracına binerek su savaşlarına dahil olan Başbakan Thavisin yaptığı açıklamada, hem manevi hem de fiziksel olarak temizliğin simgesi olan Songkran'a olan ilginin her yıl giderek artmasından memnun olduklarını ifade ederken, yerel halkın Tay yeni yılını kutladı ve yabancı katılımcılara hoş geldiniz mesajı iletti. - BANGKOK
Son Dakika › Yerel › Tayland'da Songkran Su Festivali renkli görüntülerle başladı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
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