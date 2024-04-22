TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'de bulunan 28 ülkeden 500'ü aşkın dünya çocuklarını kabul etti. Kabulde Filistinli bir çocuk, Filistin'in temsil edildiği için mutluluğunu dile getirdi. Kurtulmuş, Gazze'deki Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, insanlık adına her bir çocuğun hayatının önemine vurgu yaptı.

22.04.2024 15:09
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'de bulunan 28 ülkeden500'ü aşkın dünya çocuklarını kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ülkeden Türkiye'de bulunan 500'ü aşkın dünya çocuklarını kabul etti. Kabulde dünya çocuklarını temsilen konuşan Filistinli Leya Abuzenah (12), Türkiye'de Filistin'i temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dünya masumiyetini çocukların gülümsemeleriyle ortaya çıkarsın. Filistinli çocuklar uluslararası ortamdan izole bir şekilde yaşıyorlar. Dünyadaki tüm çocukların sahip olduğu en temel uluslararası haklardan her türlü yoksunluğun acısını çekiyorlar. Filistinli halkın çocukları diğer çocuklara benzemiyor. Filistinli çocuklar çocukluğun anlamını çocuklukta kaybediyorlar" dedi.

"Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor insanlık da ölüyor"

TBMM Başkanın Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan olaylara dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Dünyada maalesef bir taraftan çocuklara dünyanın geleceği gözüyle bakarken diğer tarafta da hemen hemen dünyanın her tarafında dünya çocuklarının büyük zorluklar içerisinde yaşamakta olduğunun bilincindesiniz. Aslında dünyanın yaşadığı insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birinin en ağır yükü ne yazık ki dünya çocuklarının o zayıf omuzları üzerinde taşınmaktadır. Artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki Filistinli çocukların cılız bedenleri üzerinde insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır. Dünyanın dört bir tarafında, bir taraftan yoksulluklarla, bir taraftan yokluklarla, bir taraftan baskılarla, bir taraftan işgallerle mücadele eden, hayattan koparılan, hayata dair umutları yok edilen çocukların var olduğunu biliyoruz. Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor ve zalimlerin gücüne rağmen insanlık çocukların üzerinde yeni bir geleceği kurmak için umutla ileriye doğru atılıyor."

Konuşmaların ardından çocuklar, ülkelerinin kültürlerine ait özel hediyeleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dünya çocuklarını kabul etti - Son Dakika
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