Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

20.07.2022 12:56

Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan kuşlar ile kaçak avcılar tarafından avlanan Kınalı keklikler tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

VAN - Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan kuşlar ile kaçak avcılar tarafından avlanan Kınalı keklikler tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan Kızıl Şahin, Ebabil, Kulaklı Orman Baykuşu, Kukumav kuşu ve Anadolu yer Sincabı ile kaçak avcılar tarafından avlanan Kınalı keklikler, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar ve Sincap tekrar doğal ortamlarına kavuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haber! Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haber... Aşiretlerin arazi kavgasında ölenlerin isimleri belli oldu Son dakika haber... Aşiretlerin arazi kavgasında ölenlerin isimleri belli oldu
Kaynak: İHA

Kınalı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
13:02 Cübbeli Ahmet Hoca iddialara yanıt verdi! Kaset olduğunu kabul etti
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement