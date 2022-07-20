Tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

VAN - Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan kuşlar ile kaçak avcılar tarafından avlanan Kınalı keklikler tekrar doğal ortamlarına kavuştular.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan Kızıl Şahin, Ebabil, Kulaklı Orman Baykuşu, Kukumav kuşu ve Anadolu yer Sincabı ile kaçak avcılar tarafından avlanan Kınalı keklikler, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından kuşlar ve Sincap tekrar doğal ortamlarına kavuştu.