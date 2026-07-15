Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi Merkezi açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi Merkezi açıldı

15.07.2026 17:01
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Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi Merkezi, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi Merkezi, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkezde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar fotoğraf, video, dijital içerik ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Açılış programında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde destansı direnişi anmak, yaşananları unutmamak, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızarak milletin silahını yine millete doğrulttuğunu belirten Soytürk, hain darbe girişiminin milletin fedakarlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

O gece Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Soytürk, "15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan meydanlara koşan gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanımız tek yürek ve tek vücut olup şanlı tarihimize eşi benzeri olmayan yeni bir zafer ekledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletimizin çelikten iradesiyle o kara gece aydınlık bir sabaha dönüştü" dedi.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ifade eden Soytürk, birlik, beraberlik, üretim ve kardeşlik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüneceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Merkezi'ni gezerek sergilenen içerikleri inceledi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü deneyimleyerek 15 Temmuz gecesini anlatan dijital gösterimi izledi.

Merkezin girişinde ziyaretçileri 10. yıl temalı görsel tasarımlar karşılarken, hafıza alanında darbe girişimi gecesi kronolojik sırayla aktarılıyor. "Hafıza Koridoru" bölümünde milletin demokrasi mücadelesi ve birlik ruhu yansıtılırken, "Şehitler ve Kahramanlar Galerisi"nde ise 15 Temmuz şehitleri fotoğraf ve video gösterimleriyle anılıyor.

Dijital gösterim ve deneyim alanında yer alan fotoğraf panoları, video içerikleri, etkileşimli uygulamalar ve sanal gerçeklik deneyimi sayesinde ziyaretçiler, 15 Temmuz'u tarihi, toplumsal ve duygusal yönleriyle deneyimleme fırsatı buluyor.

15 Temmuz Demokrasi Merkezi, iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi Merkezi açıldı - Son Dakika

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