Tekirdağ\'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Tekirdağ'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kentteki kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sahil yolunda gerçekleştirilen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Zafer Bayramı programı, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından anıta çelenk bırakıldı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamaların ikinci bölümü ise Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda halk oyunları gösterileri sunulurken, askeri araçların yanı sıra polis ve jandarma ekiplerine ait araçlar da geçiş yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri dev Türk Bayrağı ile geçit törenine katılırken renkli anlar yaşandı.

Geçit törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahil yolunda gerçekleştirilen geçiş sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi. Asker, polis ve jandarma araçlarının geçişi büyük beğeni toplarken, 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ve zafer ruhu kentte bir kez daha yaşatıldı.