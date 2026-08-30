Tekirdağ'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ\'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Tekirdağ’da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Tekirdağ'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kentteki kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sahil yolunda gerçekleştirilen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Zafer Bayramı programı, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından anıta çelenk bırakıldı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamaların ikinci bölümü ise Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda halk oyunları gösterileri sunulurken, askeri araçların yanı sıra polis ve jandarma ekiplerine ait araçlar da geçiş yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri dev Türk Bayrağı ile geçit törenine katılırken renkli anlar yaşandı.

Geçit törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahil yolunda gerçekleştirilen geçiş sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi. Asker, polis ve jandarma araçlarının geçişi büyük beğeni toplarken, 30 Ağustos'un taşıdığı bağımsızlık ve zafer ruhu kentte bir kez daha yaşatıldı.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Tekirdağ, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

14:19
Cemal Enginyurt’a “evlat gibi danışman“ darbesi “Elden alıp hesaplarına atardım“
Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! "Elden alıp hesaplarına atardım"
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 14:36:19. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement