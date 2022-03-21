Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu

21.03.2022 18:40
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tekirdağ'da 21 Mart Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ'da 21 Mart Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine katılan Vali Aziz Yıldırım, "Nevruzu biz de böyle kutluyoruz" dedi.

21 Mart Orman Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlenerek, protokol üyeleri ile birlikte yüzlerce öğrenci fidan dikti. İl genelinde 2 bin dönüm alanda yaklaşık 300 bin fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Nevruzu biz de böyle kutluyoruz. Arkadaşlarımız programdan sonra da dikme işine devam edecekler. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda Tekirdağ'da 300 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller çok daha iyi görecekler ki Tekirdağ'ın orman alanları çok daha genişlemiş, daha yeşil bir Tekirdağ ile karşılaşacaklar. İnşallah daha temiz, daha güzel bir havası olan bir ortamda yaşayacaklar" dedi.

Etkinliğe ayrıca Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Orman İşletme Müdürü Ali Şen, diğer kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu

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Aziz Yıldırım, orman haftası, Tekirdağ, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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