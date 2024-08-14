Tekirdağ'da Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Tekirdağ\'da Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesinde teknelerini bakıma alıyor ve ağlarını kontrol ediyor. Balıkçılar, bu yıl bol miktarda palamut bulunacağına dair umutlu.

14.08.2024 13:00
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1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesinde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, yeni sezona hazırlıklarını hızlandırdı. Teknelerini limana çeken balıkçılar, motor bakımlarını yaparken ağlarını da gözden geçirerek tamir ediyorlar. Limanda hummalı bir çalışma sürerken, balıkçılar, denizlerde bolca palamut bulunacağına dair umutlu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yılın balıkçılar için verimli geçeceğine inandıklarını belirtti. Pehlivanoğlu, "1 Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılacağız. Şu an balıkçı arkadaşlarımız teknelerine bakım yaparak sezona hazırlanıyorlar. Karadeniz'deki balıkçılardan aldığımız bilgilere göre, bu yıl palamut sezonu oldukça bereketli geçecek. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve taze balık tüketebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Balıkçılar, teknelerini bakıma almanın yanı sıra, ağlarını ve diğer av araçlarını da kontrol ediyor. Süleymanpaşa'da sezon açılışına günler kala balıkçı barınaklarında hareketlilik artarken, balıkçılar da denizlerin bereketli olması için dua ediyorlar.

Tekirdağ'ın balıkçılık açısından önemli bir merkez olduğunu belirten balıkçılar, "Geçen yıl balık azdı, umarız bu yıl deniz bizi yüzüstü bırakmaz," ifadelerini kullandı. Balıkçıların denize olan bağlılıkları ve sezon öncesi heyecanları, gözlerden kaçmıyor.

Balıkçılar, sezonun başlamasıyla birlikte ağlarını denizle buluşturacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Tekirdağ'da balıkçılar için geri sayım başlamış durumda. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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