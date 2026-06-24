Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday tarlalarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Beyazköy Mevkii ile Karaevli Mahallesi arasında kalan geniş bir bölgede etkili olan yangında, yaklaşık 300 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, tarlada balya bağlama çalışması yapıldığı esnada balya makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen alevler, hasat edilmeyi bekleyen buğday tarlalarına ve anız alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda resmi kurum ve iş makinesi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kuru otlar ve rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anların yaşandığı yangına; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 18 araç ve 37 personelle müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü de 2 araçla söndürme çalışmalarına destek verdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ, Fen İşleri ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de bölgeye su tankerleri, kuka aracı ve çok sayıda paletli ile lastikli kepçe ve greyder yönlendirerek söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol oynadı. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yapılan ilk tespitlere göre, yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili arazi ile 100 dönüm anız alanı zarar gördü.

Yetkililer, özellikle hasat döneminde çiftçilerin ve vatandaşların yangın riskine karşı çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.