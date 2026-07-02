Tekirdağ'da Gıda Denetimleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da Gıda Denetimleri

02.07.2026 21:26
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Gıda alerjisi için içerik ve alerjen bilgileri restoranlarda denetleniyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde restoran, lokanta ve kafeteryalarda gıdalara ait içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında tüketicilere sunulan gıdaların içerikleri ile alerjen bilgilerine kolayca ulaşılabilmesi amaçlanıyor. Özellikle gıda alerjisi bulunan vatandaşların güvenli tüketim yapabilmesi için işletmelerin gerekli bilgilendirmeleri görünür alanlarda bulundurması zorunlu hale getirildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin yeni düzenlemeye uygun hareket edip etmediği kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Gıda Denetimleri - Son Dakika

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